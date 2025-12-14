15 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

SORTE GRANDE

Que sorte! Apostas do Vale ganham mais de R$ 100 mil em loterias

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Aposta de Lorena acertou cinco números na Mega-Sena
Duas apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram mais de R$ 100 mil em loterias da Caixa Econômica Federal nesse sábado (13). Os sortudos são de Lorena e São José dos Campos.

No concurso 2951 da Mega-Sena, a aposta de Lorena acertou cinco números e ganhou R$ 51.339,54. Foi uma aposta simples, de seis números, realizada na Lotérica Bola Branca, no Centro da cidade.

Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena no último sábado. Os números sorteados foram: 05 - 08 - 30 - 31 - 37 - 45. O prêmio está acumulado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

O concurso 2331 da Timemania também acumulou. A aposta de São José dos Campos acertou seis números e faturou R$ 52.730,69. Foi uma aposta simples, realizada na Lotérica Paraíso, no Jardim América, zona sul da cidade.

Os sete números sorteados na Timemania foram 12 - 37 - 56 - 63 - 71 - 74 - 78, e o time do coração foi Novorizontino.

