Duas apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram mais de R$ 100 mil em loterias da Caixa Econômica Federal nesse sábado (13). Os sortudos são de Lorena e São José dos Campos.

No concurso 2951 da Mega-Sena, a aposta de Lorena acertou cinco números e ganhou R$ 51.339,54. Foi uma aposta simples, de seis números, realizada na Lotérica Bola Branca, no Centro da cidade.