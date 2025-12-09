A Justiça de São Paulo condenou Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, a 11 meses e 18 dias de detenção, além de 34 dias-multa, por maus-tratos com resultado morte, ao mutilar as patas de um cavalo vivo na zona rural de Bananal. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto. O condenado poderá recorrer em liberdade.

O crime ocorreu em 16 de agosto de 2025, durante uma cavalgada na zona rural de Bananal. Segundo relato de um amigo, após cerca de 14 quilômetros de percurso, o cavalo apresentou sinais de cansaço e deitou-se. Rapidamente, o tutor concluiu que o animal havia morrido e, em seguida, foi gravado cortando suas quatro patas.