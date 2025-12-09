A Justiça de São Paulo condenou Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, a 11 meses e 18 dias de detenção, além de 34 dias-multa, por maus-tratos com resultado morte, ao mutilar as patas de um cavalo vivo na zona rural de Bananal. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto. O condenado poderá recorrer em liberdade.
O crime ocorreu em 16 de agosto de 2025, durante uma cavalgada na zona rural de Bananal. Segundo relato de um amigo, após cerca de 14 quilômetros de percurso, o cavalo apresentou sinais de cansaço e deitou-se. Rapidamente, o tutor concluiu que o animal havia morrido e, em seguida, foi gravado cortando suas quatro patas.
Em entrevista concedida à imprensa, Andrey admitiu a mutilação, afirmando que “cortou por cortar” e alegou acreditar que o cavalo já estivesse morto. Mesmo assim, disse que se arrependia e negou ser “um monstro”.
A investigação da Polícia Civil concluiu que o cavalo estava vivo no momento em que teve as patas amputadas. A perícia identificou hematomas e sinais compatíveis com vida no momento da mutilação.
Com base no laudo, o inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público para que o autor fosse denunciado por maus-tratos com resultado morte. O juiz da Comarca de Bananal entendeu que foram cometidas “duas condutas autônomas de maus-tratos” — a exigência de esforço físico extremo e a mutilação — e qualificou o crime como motivado por “método cruel” e “motivo torpe”.
A Justiça negou a conversão da pena para medidas alternativas e julgou a gravidade do crime suficientemente grave para justificar detenção.
Na época, o caso teve ampla repercussão nacional após a divulgação do vídeo com a mutilação. A ativista pelos direitos dos animais Luisa Mell foi uma das personalidades que criticou publicamente o caso.