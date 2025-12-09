A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão ligados a uma série de furtos a residências registrados recentemente no bairro Barequeçaba, em São Sebastião, e também em Ubatuba. A ação foi coordenada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião, com apoio da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, da Polícia Municipal e do Centro de Operações Integradas (COI).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a corporação, o trabalho de inteligência identificou que um veículo de luxo estaria sendo utilizado para dar suporte aos crimes. Com base no monitoramento, as equipes se deslocaram até um imóvel no bairro Olaria, em Caraguatatuba, onde localizaram o investigado H.D.R., de 40 anos. Ele cumpre pena em regime de prisão domiciliar e possui extensa ficha criminal, com registros por roubo, receptação, furto e homicídio.