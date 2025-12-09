A diretoria do Taubaté anunciou no final da tarde desta terça-feira (9), as datas e horários dos jogos em casa na Série A-2 do Campeonato Paulista. O Burro da Central optou pelo horário de sábado, às 15h, e de quarta-feira, às 20h.
“Vale ressaltar que, os jogos estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda dos detentores de imagem”, disse o clube, em nota. O clube também informou que divulgará em seus canais oficiais os valores de ingressos e acessos ao estádio Joaquinzão.
Abaixo, veja as datas e horários dos jogos em casa do Burrão na Série A-2 de 2026, segundo o que ficou previamente definido:
• 14/01 (qua), 20h — Taubaté x Oeste
• 24/01 (sáb), 15h — Taubaté x Ferroviária
• 01/02 (dom), 15h — Taubaté x Ituano
• 07/02 (sáb), 18h30 — Taubaté x São José
• 14/02 (sáb), 15h — Taubaté x Monte Azul
• 18/02 (qua), 20h— Taubaté x Santo André
• 25/02 (qua), 20h — Taubaté x XV de Piracicaba
• 07/03 (sáb), 15h — Taubaté x Grêmio Prudente (horário padrão)