JOAQUINZÃO

Taubaté anuncia horários e dias dos jogos em casa na Série A-2

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Victor Cônsoli/ECT
Taubaté anuncia horários e dias dos jogos em casa na Série A-2
Taubaté anuncia horários e dias dos jogos em casa na Série A-2

A diretoria do Taubaté anunciou no final da tarde desta terça-feira (9), as datas e horários dos jogos em casa na Série A-2 do Campeonato Paulista. O Burro da Central optou pelo horário de sábado, às 15h, e de quarta-feira, às 20h.

“Vale ressaltar que, os jogos estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda dos detentores de imagem”, disse o clube, em nota. O clube também informou que divulgará em seus canais oficiais os valores de ingressos e acessos ao estádio Joaquinzão.

Abaixo, veja as datas e horários dos jogos em casa do Burrão na Série A-2 de 2026, segundo o que ficou previamente definido:

                      14/01 (qua), 20h — Taubaté x Oeste

                      24/01 (sáb), 15h — Taubaté x Ferroviária

                      01/02 (dom), 15h — Taubaté x Ituano

                      07/02 (sáb), 18h30 — Taubaté x São José

                      14/02 (sáb), 15h — Taubaté x Monte Azul

                      18/02 (qua), 20h— Taubaté x Santo André

                      25/02 (qua), 20h — Taubaté x XV de Piracicaba

                      07/03 (sáb), 15h — Taubaté x Grêmio Prudente (horário padrão)

