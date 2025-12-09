Um vídeo do interrogatório de Alexandre Ferraz Faustino, 50 anos, mostra o acusado confessando ter matado a cuidadora Maria de Fátima Luiz de Castilho, de 59 anos. O crime aconteceu em São José dos Campos, em 28 de abril de 2023. Alexandre foi a julgamento nesta terça-feira (9).

Ele foi preso pelo crime em julho de 2023, após investigação da equipe de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos. Na época, havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça. O acusado foi preso em um apartamento.