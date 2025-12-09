Um vídeo do interrogatório de Alexandre Ferraz Faustino, 50 anos, mostra o acusado confessando ter matado a cuidadora Maria de Fátima Luiz de Castilho, de 59 anos. O crime aconteceu em São José dos Campos, em 28 de abril de 2023. Alexandre foi a julgamento nesta terça-feira (9).
Ele foi preso pelo crime em julho de 2023, após investigação da equipe de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos. Na época, havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça. O acusado foi preso em um apartamento.
Durante o interrogatório, ele confessou o crime e disse que guardava “rancor da vítima” por cerca de um ano.
Alexandre contou aos policiais que não foi ao encontro de Maria de Fátima para matá-la, mas que quando a viu deu-lhe “uma raiva”, além de um “branco”. “Começou a dar aquela tremedeira”, disse ele.
Ele admitiu que deu uma “gravata” na mulher, tapando a boca dela e a levando para o matagal. “Apagou de vez”, afirmou. Ele negou ter tido relação sexual com a cuidadora.
Alexandre disse ainda que jogou gasolina no corpo de Maria de Fátima e que “foi trabalhar” após cometer o crime.
A morte.
Maria de Fátima saiu de casa para trabalhar, na manhã de 28 de abril, e foi encontrada morta minutos depois no bairro Jardim Santa Luzia, região sudeste de São José.
Moradores ouviram gritos por volta das 5h acionaram a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o corpo da trabalhadora em um matagal, perto do condomínio onde ela morava.
Maria de Fátima foi encontrada morta e com suspeita de ter sofrido violência sexual, além de sinais de queimadura pelo corpo.
A Polícia Civil chegou a pedir exame de insanidade mental de Alexandre. O resultado descartou problemas mentais. “Periciando não preenche critérios diagnósticos de doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Capacidade de entendimento e determinação preservadas”, diz trecho do laudo médico.