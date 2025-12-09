A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (8), um motociclista que praticava direção perigosa, desobediência e circulava com a placa do veículo adulterada. A ocorrência foi registrada por volta das 7h40, durante policiamento ostensivo comunitário na região central.

Segundo a corporação, após identificar uma motocicleta Honda CBX 250 Twister amarela com a placa coberta por uma sacola plástica, tentaram realizar a abordagem mas o condutor iniciou fuga em alta velocidade.