A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (8), um motociclista que praticava direção perigosa, desobediência e circulava com a placa do veículo adulterada. A ocorrência foi registrada por volta das 7h40, durante policiamento ostensivo comunitário na região central.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo a corporação, após identificar uma motocicleta Honda CBX 250 Twister amarela com a placa coberta por uma sacola plástica, tentaram realizar a abordagem mas o condutor iniciou fuga em alta velocidade.
Durante o trajeto, o motociclista avançou sinais vermelhos, realizou ultrapassagens em faixas de pedestre e em faixas contínuas amarelas, ignorou o sinal de pare no cruzamento da Rua Bicudo Leme com a Rua Deputado Claro César e quase atropelou pedestres em frente à Casa Pia Cônego Tobias, colocando em risco a integridade de terceiros.
O acompanhamento seguiu pelas ruas São João Bosco, Prudente de Morais, Bicudo Leme e Miguel Ângelo Imediato, onde o suspeito foi finalmente detido. Segundo a GCM, o homem não possuía pendências judiciais.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial, onde o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (Art. 311 do Código Penal) e desobediência (Art. 330 do CP), além das infrações de trânsito relacionadas à direção perigosa.