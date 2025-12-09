09 de dezembro de 2025
EM LIBERDADE

Portando a arma do crime, suspeito de esfaquear vítima é liberado

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam um homem pelo crime de lesão corporal.

A ação aconteceu no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, na noite de sábado (6), após acionamento da equipe via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência com uma vítima esfaqueada.

As informações relatavam que o autor havia fugido em direção a zona central da cidade.

Em busca, a equipe de Radio Patrulhamento o localizou e o abordou ainda no mesmo bairro. O suspeito portava a faca usada no crime.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência e liberou o autor da agressão.

