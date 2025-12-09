Policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam um homem pelo crime de lesão corporal.
A ação aconteceu no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, na noite de sábado (6), após acionamento da equipe via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência com uma vítima esfaqueada.
As informações relatavam que o autor havia fugido em direção a zona central da cidade.
Em busca, a equipe de Radio Patrulhamento o localizou e o abordou ainda no mesmo bairro. O suspeito portava a faca usada no crime.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência e liberou o autor da agressão.