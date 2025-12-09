Policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam um homem pelo crime de lesão corporal.

A ação aconteceu no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, na noite de sábado (6), após acionamento da equipe via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência com uma vítima esfaqueada.

