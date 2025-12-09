A lista dos criminosos mais procurados do Brasil tem sete nomes ligados ao estado de São Paulo, entre eles bandidos nacionalmente conhecidos como André do Rap, traficante ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os procurados aparecem em página do Programa Captura, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a pasta, a ação articulada busca identificar, localizar e prender criminosos de alta periculosidade.