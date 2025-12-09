A lista dos criminosos mais procurados do Brasil tem sete nomes ligados ao estado de São Paulo, entre eles bandidos nacionalmente conhecidos como André do Rap, traficante ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).
Os procurados aparecem em página do Programa Captura, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a pasta, a ação articulada busca identificar, localizar e prender criminosos de alta periculosidade.
A iniciativa foi anunciada na segunda-feira (8) e deve facilitar o cumprimento de mandados de prisão e enfrentamento às organizações criminosas.
Sob coordenação da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), o programa disponibiliza uma lista com os 197 foragidos mais procurados do país, indicados por cada estado – são 184 homens e três mulheres. A lista, aberta à consulta dos cidadãos, deve estimular denuncias anônimas por meio dos canais 190 e 197.
O projeto foca em operações integradas entre as polícias Civil e Militar e as unidades de inteligência estaduais e federais. A lista de procurados no portal permite que os órgãos de segurança identifiquem alvos prioritários de outras unidades da Federação, facilitando operações conjuntas, acelerando diligências e potencializando a captura interestadual de foragidos.
Entre os criminosos listados como procurados pela Justiça no estado de São Paulo estão: André de Oliveira Macedo (André do Rap), Cícero Oliveira dos Santos (Nego), Diego dos Santos Amaral, Emílio Carlos Gangorra Castilho (Cigarreira), Horácio Nazareno Lucas, Kaue do Amaral Coelho e Willian Gaona Becerra (veja aqui).
André do Rap é acusado de enviar grandes quantidades de droga à Europa e possuir um ‘império’ construído com o dinheiro ilícito. Ele foi preso pela Polícia de São Paulo em 2019 e solto em outubro de 2020, com um habeas corpus concedido pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello. Dois dias depois, o presidente do tribunal, Luiz Fux, determinou novamente sua prisão, porém, Rap fugiu e é tido como foragido desde então.
Como parte da estratégia de enfrentamento ao crime organizado, o Ministério da Justiça instalará uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro para apoiar diretamente as polícias estaduais e agilizar a troca de informações para a localização de foragidos.
Simultaneamente, foi instituído o Orcrim (Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado), para criar um repositório seguro e estratégico de informações de inteligência voltado ao combate às organizações criminosas.
O sistema vai promover a integração entre os órgãos de segurança, sendo restrito às agências de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civis e Militares dos estados e do Distrito Federal, além das secretarias estaduais de segurança pública e dos sistemas penitenciários.
A governança do Orcrim ficará sob responsabilidade da Senasp, que também definirá normas técnicas para adesão, operação e tratamento de dados.