A Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba já registram um novo movimento de alta na procura por hospedagens para o Réveillon 2025.



A busca antecipada, que ganhou força no fim de 2024, volta a se repetir e acende um sinal positivo para o turismo regional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.