A Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba já registram um novo movimento de alta na procura por hospedagens para o Réveillon 2025.
A busca antecipada, que ganhou força no fim de 2024, volta a se repetir e acende um sinal positivo para o turismo regional.
No ano passado, Campos do Jordão registrou uma das melhores temporadas recentes, com taxa de ocupação próxima de 80% e alta estimada entre 10% e 15%, segundo o Sinhores (Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares).
Para 2025, o cenário volta a ser otimista, impulsionado pela visitação crescente desde novembro e pela intensificação das ações natalinas promovidas no município.
Paulo César da Costa, diretor de Assuntos de Alimentação do Sinhores, afirma que a programação cultural e a antecipação da decoração de fim de ano contribuíram diretamente para o aumento da demanda. “As atrações chamaram a atenção da mídia e trouxeram visitantes de vários estados. Já percebemos uma procura maior por hospedagens antes mesmo de dezembro”, diz.
O sindicato aponta que o comportamento do turista também mudou: as reservas para feriados prolongados e festas de fim de ano vêm sendo feitas cada vez mais cedo. “Quem pretende passar Natal ou Ano Novo na região precisa se organizar com antecedência. Muitos restaurantes trabalham com pré-reserva de mesas nessa época”, reforça Costa.
Estratégias para atrair turistas
Com a concorrência aumentando e o consumidor mais sensível ao preço, hotéis e pousadas têm apostado em alternativas para tornar os pacotes mais atrativos. Entre as ações, estão parcerias com parques e atrações locais, experiências gastronômicas incluídas no valor da hospedagem e descontos vinculados a atividades temáticas.
A possibilidade de parcelamento também tem sido um diferencial. “Em um cenário econômico instável, condições mais flexíveis fazem diferença e têm sido bem recebidas pelo público”, explica Costa.
Além dos esforços comerciais, o Sinhores destaca a importância da divulgação permanente do destino para manter o fluxo turístico. “A promoção contínua é essencial para fortalecer a imagem da região e sustentar o crescimento no fim de ano”, afirma.
Se o ritmo atual de reservas se mantiver, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba devem repetir o bom desempenho do último Réveillon e consolidar ainda mais a posição de destaque entre os destinos preferidos dos paulistas durante as festas.