09 de dezembro de 2025
LATA COM MACONHA

Homem é detido e confessa traficar na 'Biqueira da Gota'

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Maconha e celular que estavam em posse de R.S.A.
Um homem foi preso por tráfico de drogas na rua Ernesto da Costa Santos, bairro Morro do Abrigo, em São Sebastião.

A ação aconteceu nesta terça-feira (9) durante patrulhamento da Polícia Militar na área.

Foi realizada a abordagem de um indivíduo, com iniciais R.S.A em atitude suspeita após a equipe visualizá-lo dispensando uma lata num matagal.

Nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, porém dentro da lata havia 22 buchas de maconha. Além da droga, também foi apreendido com ele um celular.

Questionado, o homem confessou a prática de tráfico de drogas no local conhecido nos meios policiais ‘biqueira da grota’.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia onde permaneceu preso a disposição da justiça.

