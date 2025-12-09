Um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta terça-feira (9), deixou seis pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
O sinistro aconteceu na altura do km 94 da Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Um carro e um caminhão envolveram-se no acidente, que traz impactos ao trânsito na rodovia.
De acordo com a PRF, seis pessoas ficaram feridas no acidente, sendo cinco moderadas e uma em estado grave, que precisou ser retirada das ferragens do veículo. Todos os feridos foram socorridos para o pronto-socorro de Pindamonhangaba. A ocorrência segue em andamento.
*Matéria em atualização