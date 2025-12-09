09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
RODOVIA

URGENTE: Grave acidente na Dutra deixa 6 pessoas feridas no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Socorristas atendem as vítimas do acidente na Via Dutra
Socorristas atendem as vítimas do acidente na Via Dutra

Um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta terça-feira (9), deixou seis pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O sinistro aconteceu  na altura do km 94 da Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Um carro e um caminhão envolveram-se no acidente, que traz impactos ao trânsito na rodovia.

De acordo com a PRF, seis pessoas ficaram feridas no acidente, sendo cinco moderadas e uma em estado grave, que precisou ser retirada das ferragens do veículo. Todos os feridos foram socorridos para o pronto-socorro de Pindamonhangaba. A ocorrência segue em andamento.

*Matéria em atualização

