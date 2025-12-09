09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Previsão de chuvas intensas coloca Campos do Jordão sob alerta

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Há previsão de ventos de 90 km/h e queda de granizo
Há previsão de ventos de 90 km/h e queda de granizo

Moradores e turistas que visitam Campos do Jordão devem estar atentos. Um ciclone extratropical vindo do Sul do país traz chuva e frio desta terça-feira (9) até quinta-feira (11).

Há previsão de tempestades com rajadas de vento, que podem ultrapassar 90 km/h, e até queda de granizo em todo o estado.

O grande volume de chuvas na região, deixa o solo encharcado e aumenta os riscos de deslizamentos de terra.

A Defesa Civil já ativou o gabinete de crise para monitorar as áreas de risco.  O Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança também estarão de prontidão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Precauções e emergências

Quem pretende usar as estradas de acesso à estância deve ter cautela, especialmente nos trechos de serra, devido ao forte movimento turístico em dezembro.

Os cidadãos devem evitar áreas arborizadas por conta dos ventos fortes, recolher objetos soltos que possam ser arremessados e nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas.

Também é essencial prestar atenção no solo, pois rachaduras indicam movimentação.

Em casos de urgência ou emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários