Moradores e turistas que visitam Campos do Jordão devem estar atentos. Um ciclone extratropical vindo do Sul do país traz chuva e frio desta terça-feira (9) até quinta-feira (11).

Há previsão de tempestades com rajadas de vento, que podem ultrapassar 90 km/h, e até queda de granizo em todo o estado.

O grande volume de chuvas na região, deixa o solo encharcado e aumenta os riscos de deslizamentos de terra.