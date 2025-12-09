Moradores e turistas que visitam Campos do Jordão devem estar atentos. Um ciclone extratropical vindo do Sul do país traz chuva e frio desta terça-feira (9) até quinta-feira (11).
Há previsão de tempestades com rajadas de vento, que podem ultrapassar 90 km/h, e até queda de granizo em todo o estado.
O grande volume de chuvas na região, deixa o solo encharcado e aumenta os riscos de deslizamentos de terra.
A Defesa Civil já ativou o gabinete de crise para monitorar as áreas de risco. O Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança também estarão de prontidão.
Precauções e emergências
Quem pretende usar as estradas de acesso à estância deve ter cautela, especialmente nos trechos de serra, devido ao forte movimento turístico em dezembro.
Os cidadãos devem evitar áreas arborizadas por conta dos ventos fortes, recolher objetos soltos que possam ser arremessados e nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas.
Também é essencial prestar atenção no solo, pois rachaduras indicam movimentação.
Em casos de urgência ou emergência, moradores e turistas podem acionar a Defesa Civil pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.