O Procon-SP deu início ao 3º Projeto Verão, uma pesquisa anual de preços sobre itens e custos sazonais, incluindo viagem e hospedagem. O levantamento de 2025 avaliou, entre outros itens, os custos de hospedagem e alimentação em Caraguatatuba e São Sebastião.

O objetivo é fornecer referência de preços médios ao consumidor para ajudar a estimar os gastos durante as férias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp