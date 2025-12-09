09 de dezembro de 2025
PROJETO VERÃO

Procon avalia preços de hospedagens no Litoral Norte no verão

Por Luyse Camargo | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 2 min
O Procon-SP deu início ao 3º Projeto Verão, uma pesquisa anual de preços sobre itens e custos sazonais, incluindo viagem e hospedagem. O levantamento de 2025 avaliou, entre outros itens, os custos de hospedagem e alimentação em Caraguatatuba e São Sebastião.

O objetivo é fornecer referência de preços médios ao consumidor para ajudar a estimar os gastos durante as férias.

Para padronizar a metodologia, a pesquisa de hospedagem considerou diárias para casal nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026, com café da manhã, ar-condicionado e estacionamento inclusos.

Hospedagem

Na categoria Hotéis, o valor médio da diária em Caraguatatuba foi de R$ 550,40 em 2025, com aumento de 14,10% em relação a 2024. Em São Sebastião, a diária média foi de R$ 575,83, com alta de 6,87%.

Para Pousadas, o valor médio da diária em 2025 em Caraguatatuba foi de R$ 442, registrando variação de 15,95%. Em São Sebastião, o valor médio foi de R$ 464,20, com variação de 0,15%.

Alimentação

No sistema Self-Service com Cobrança a Preço Fixo, Caraguatatuba teve o valor médio de R$ 41,54 em 2025, o que representa um aumento significativo de 80,84% em relação a 2024. São Sebastião apresentou valor médio de R$ 50,38, com variação de 42%. No Self-Service com Cobrança por Quilo, em 2025, o preço médio em Caraguatatuba foi de R$ 85,10, com aumento de 8,68%. Em São Sebastião, o valor médio foi de R$ 85,38, com aumento de 5,54%.

Para o Prato Executivo de Frango, o preço médio em São Sebastião foi de R$ 34,84, com alta de 18,18%. Em Caraguatatuba, o valor médio foi de R$ 27,52, com aumento de 13,06%.

Orientações ao Consumidor

O Procon-SP recomenda que o consumidor avalie o preço aliado à qualidade e compare diversos tipos de hospedagem, verificando políticas de cancelamento e custos extras.

Em restaurantes, a gorjeta não é obrigatória e é proibida a cobrança de taxa de desperdício.

