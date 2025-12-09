O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento no valor de R$ 200 milhões para apoiar a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, no desenvolvimento do “carro voador” – eVTOL na sigla em inglês (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) –, que será produzido em Taubaté.

O dinheiro aprovado tem recursos do Fundo Clima (R$ 160 milhões) e da linha Finem (R$ 40 milhões).