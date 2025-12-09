A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3.935/2008, que reformula a licença-paternidade no Brasil. A proposta cria o salário-paternidade, amplia gradualmente o período de afastamento do pai e garante estabilidade no emprego.

O texto segue agora para análise do Senado.

Ampliação do Prazo

A licença-paternidade, atualmente de cinco dias, será ampliada gradualmente em três anos a partir da entrada em vigor da legislação.