O homem acusado de matar e violentar sexualmente a cuidadora Maria de Fátima Luiz de Castilho, de 59 anos, é julgado pelos crimes nesta terça-feira (9), em São José dos Campos.
Alexandre Ferraz Faustino, 50 anos, foi preso pelo crime em julho de 2023, após investigação da equipe de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça. O acusado foi preso em um apartamento. Segundo a polícia, ele confessou o crime em interrogatório.
Maria de Fátima saiu de casa para trabalhar, na manhã de 28 de abril, e foi encontrada morta minutos depois em um matagal no bairro Jardim Santa Luzia, na região sudeste de São José.
Moradores ouviram gritos por volta das 5h e acionaram a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o corpo da trabalhadora no matagal.
Maria de Fátima foi encontrada morta e com suspeita de ter sofrido violência sexual numa área de mata, perto do condomínio onde ela morava. Havia sinais de queimadura no corpo dela.
A Polícia Civil chegou a pedir exame de insanidade mental de Alexandre. O resultado descartou problemas mentais.
“Periciando não preenche critérios diagnósticos de doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Capacidade de entendimento e determinação preservadas”, diz trecho do laudo médico.