O homem acusado de matar e violentar sexualmente a cuidadora Maria de Fátima Luiz de Castilho, de 59 anos, é julgado pelos crimes nesta terça-feira (9), em São José dos Campos.

Alexandre Ferraz Faustino, 50 anos, foi preso pelo crime em julho de 2023, após investigação da equipe de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça. O acusado foi preso em um apartamento. Segundo a polícia, ele confessou o crime em interrogatório.