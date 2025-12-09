Uma operação conjunta da Polícia Militar com a EDP, concessionária de energia, flagrou uma padaria realizando furto de energia elétrica. O estabelecimento está localizado na Vila das Acácias em Pindamonhangaba e foi alvo de uma fiscalização que resultou no flagrante.

Durante a ação, motivada por denúncia anônima, os técnicos identificaram uma ligação direta à rede elétrica. O prejuízo estimado em R$ 15 mil.

Irregularidades e consequências