Uma operação conjunta da Polícia Militar com a EDP, concessionária de energia, flagrou uma padaria realizando furto de energia elétrica. O estabelecimento está localizado na Vila das Acácias em Pindamonhangaba e foi alvo de uma fiscalização que resultou no flagrante.
Durante a ação, motivada por denúncia anônima, os técnicos identificaram uma ligação direta à rede elétrica. O prejuízo estimado em R$ 15 mil.
Irregularidades e consequências
Toda energia não faturada durante o período de irregularidade será repassada ao responsável, que arcará também com custos administrativos.
O proprietário do estabelecimento responderá por crime de furto de energia com pena de multa e reclusão de um a quatro anos, conforme legislação.
Perdas para a comunidade
Essas fraudes são realizadas, na maioria das vezes, de forma amadora, causando risco à segurança não só de quem as pratica, mas às pessoas no entorno. Há possibilidade de sobrecarga na rede resultando em falta ou intermitência no fornecimento para as demais residências.
De acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
Furtos no Vale do Paraíba e Litoral Norte
Durante o primeiro semestre de 2025, a EDP registrou 923 ocorrências de furto de energia elétrica no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
As operações da companhia conseguiram recuperar energia suficiente para abastecer, por pouco mais de um mês, uma cidade do porte de Canas, com cerca de 5 mil habitantes.
Denúncias
A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores:
- Aplicativo EDP Online
- WhatsApp (11) 93465-2888
- Central de Atendimento: 0800 721 0123
Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.