O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação, a dez novos radares em trechos de rodovias estaduais não concedidas. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, foram ativados dois pontos de fiscalização considerados estratégicos. A medida busca reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas. Os dispositivos passaram a funcionar às 0h desta terça-feira (9).

Um dos equipamentos foi instalado nos limites de Pindamonhangaba, na Rodovia SP 062, no quilômetro 157,95, nos sentidos Leste/Oeste. A velocidade máxima permitida nesse trecho é de 50 km/h em ambos os sentidos.

O segundo ponto de ativação na região ocorreu no município de Paraibuna,na Rodovia SP 088, no quilômetro 126,676, nos sentidos Norte/Sul. A velocidade máxima de fiscalização neste local é de 60 km/h em ambas as direções.