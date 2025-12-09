O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação, a dez novos radares em trechos de rodovias estaduais não concedidas. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, foram ativados dois pontos de fiscalização considerados estratégicos. A medida busca reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas. Os dispositivos passaram a funcionar às 0h desta terça-feira (9).
Um dos equipamentos foi instalado nos limites de Pindamonhangaba, na Rodovia SP 062, no quilômetro 157,95, nos sentidos Leste/Oeste. A velocidade máxima permitida nesse trecho é de 50 km/h em ambos os sentidos.
O segundo ponto de ativação na região ocorreu no município de Paraibuna,na Rodovia SP 088, no quilômetro 126,676, nos sentidos Norte/Sul. A velocidade máxima de fiscalização neste local é de 60 km/h em ambas as direções.
A escolha destes pontos foi feita por meio de mapeamento técnico, considerando o histórico de acidentes, excesso de velocidade e características da via.
Os motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados.
Com a ativação destes e de outros oito equipamentos em diferentes partes do estado, o total de radares ativos nas rodovias não concedidas sob gestão do DER-SP chega a 524.