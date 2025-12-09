Um homem de 27 anos foi preso portando drogas ao sair de uma residência na zona sul de São José dos Campos, onde armazenava drogas.

A ação aconteceu na segunda-feira (8) durante patrulhamento de policiais militares da Rocam do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Dom Pedro 1º, após denúncia sobre um veículo usado para transporte de entorpecentes.

