Um homem de 27 anos foi preso portando drogas ao sair de uma residência na zona sul de São José dos Campos, onde armazenava drogas.
A ação aconteceu na segunda-feira (8) durante patrulhamento de policiais militares da Rocam do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Dom Pedro 1º, após denúncia sobre um veículo usado para transporte de entorpecentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além da prisão, dinheiro, maconha e outros itens foram apreendidos.
A equipe se deparou com o suspeito deixando a casa carregando uma sacola preta e em seguida, entrando em um carro estacionado à frente.
Ele foi abordado e em revista pessoal e veicular, foram localizados R$107, um celular, a chave do imóvel e certa quantidade de droga.
Em busca domiciliar, os policiais encontraram mais drogas, o que totalizou 13,68 kg de maconha, além de apetrechos para embalar, balança de precisão e caderno de contabilidade.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e o homem permaneceu preso por tráfico de drogas.