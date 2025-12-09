Uma mulher de 47 anos foi presa suspeita de matar uma idosa de 81 anos em São José dos Campos. Yoshico Azuma foi encontrada morta dentro da residência na noite de segunda-feira (8). A indiciada morava há três anos com a vítima em uma casa no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste da cidade.
A Polícia Civil prendeu Sidineia Viana da Silva Reis por homicídio. Ela é apontada como a principal suspeita do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender uma chamada que, inicialmente, relatava um possível estupro e a morte de uma moradora no endereço. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Sidineia visivelmente nervosa, do lado de fora da residência.
Segundo os policiais, a mulher apresentava versões confusas e contraditórias sobre o ocorrido e chegou a comentar sobre a morte da amiga com vizinhos.
Dentro da casa, equipes do Samu constataram a morte da aposentada Yoshico. Informações preliminares indicam que a vítima tinha sinais de violência pelo corpo e teria sido atingida por diversos golpes de faca na região do pescoço.
Machucados.
Durante o atendimento, os policiais militares observaram que Sidineia tinha machucados recentes, como um corte profundo em um dedo, hematoma no pescoço e dores na mão esquerda. Ao ser questionada, ela disse não recordar como se feriu, afirmando ter ingerido álcool. Ela não mencionou legítima defesa nem assumiu envolvimento na morte da aposentada.
A investigada afirmou que vivia com Yoshico havia cerca de três anos, em convivência de amizade. A mulher também disse que o companheiro esteve no local, mas essa versão foi desmentida por ele e pela irmã dele, que foram ouvidos em seguida.
Também não foi confirmado qualquer indício da presença de uma terceira pessoa no imóvel no horário da morte. Vizinhos informaram não ter ouvido gritos ou discussões durante a noite. Não há câmeras de monitoramento na área.
Com base nas contradições, ferimentos compatíveis com luta corporal e manchas de sangue pelo corpo da suspeita, o delegado responsável decidiu pelo flagrante por homicídio. O crime é considerado inafiançável.
A perícia esteve no local e dois celulares, da vítima e da indiciada, foram apreendidos para análise. O instrumento utilizado no crime não foi encontrado.
Exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal) para identificar a causa da morte de Yoshico e realizar coleta de material sob as unhas da vítima, além de laudos sobre as lesões da suspeita. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.