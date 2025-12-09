Uma mulher de 47 anos foi presa suspeita de matar uma idosa de 81 anos em São José dos Campos. Yoshico Azuma foi encontrada morta dentro da residência na noite de segunda-feira (8). A indiciada morava há três anos com a vítima em uma casa no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste da cidade.

A Polícia Civil prendeu Sidineia Viana da Silva Reis por homicídio. Ela é apontada como a principal suspeita do crime.