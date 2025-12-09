09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO BANCADA

Operação desarticula rede de fabricação e soltura de balões em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ MPSP
Operação apreendeu 38 balões de grande porte
Operação apreendeu 38 balões de grande porte

Uma ação conjunta chamada "Operação Bancada" desarticulou uma rede de fabricação, transporte, venda e soltura de balões. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, bloqueou perfis na internet e apreendeu balões, artefatos, dinheiro, veículos, explosivos, munições e aparelhos celulares. Além disso, R$ 490 mil em multas foram aplicados.

A iniciativa, que buscava reprimir a prática ilegal de soltura de balões no estado de São Paulo, desencadeou uma investigação que durou seis meses e identificou 28 suspeitos, responsáveis pelos processos desde a confecção até a soltura e recuperação de balões de grande porte, além de pessoas associadas à prática.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Participaram da operação a Polícia Militar Ambiental, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) por meio do CyberGAECO, o Centro de Apoio Operacional Cível e o Centro de Inteligência.

Foram cumpridos 31 mandados judiciais de busca e apreensão e foram bloqueados perfis nas redes sociais onde suspeitos divulgavam eventos de soltura, incentivavam e monetizavam a prática ilícita.

Os resultados da ação foram divulgados ao fim do mês de novembro de 2025 e incluem a apreensão de:

  • 38 balões
  • 10 veículos
  • 34 artefatos explosivos
  • 35 celulares
  • 15 munições
  • R$ 11 mil em espécie

 A operação teve apoio de 158 policiais militares e 44 viaturas policiais e além das apreensões, teve R$ 490 mil em multas aplicadas.

A polícia reforça e incentiva a denúncia de fabricação, venda, transporte ou soltura de balões, que é crime, pelo telefone 190, com anonimato garantido. A apologia a esse crime coloca vidas em risco, gera incêndios florestais, ameaça aeronaves e destrói o meio ambiente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários