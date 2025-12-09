Uma ação conjunta chamada "Operação Bancada" desarticulou uma rede de fabricação, transporte, venda e soltura de balões. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, bloqueou perfis na internet e apreendeu balões, artefatos, dinheiro, veículos, explosivos, munições e aparelhos celulares. Além disso, R$ 490 mil em multas foram aplicados.
A iniciativa, que buscava reprimir a prática ilegal de soltura de balões no estado de São Paulo, desencadeou uma investigação que durou seis meses e identificou 28 suspeitos, responsáveis pelos processos desde a confecção até a soltura e recuperação de balões de grande porte, além de pessoas associadas à prática.
Participaram da operação a Polícia Militar Ambiental, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) por meio do CyberGAECO, o Centro de Apoio Operacional Cível e o Centro de Inteligência.
Foram cumpridos 31 mandados judiciais de busca e apreensão e foram bloqueados perfis nas redes sociais onde suspeitos divulgavam eventos de soltura, incentivavam e monetizavam a prática ilícita.
Os resultados da ação foram divulgados ao fim do mês de novembro de 2025 e incluem a apreensão de:
- 38 balões
- 10 veículos
- 34 artefatos explosivos
- 35 celulares
- 15 munições
- R$ 11 mil em espécie
A operação teve apoio de 158 policiais militares e 44 viaturas policiais e além das apreensões, teve R$ 490 mil em multas aplicadas.
A polícia reforça e incentiva a denúncia de fabricação, venda, transporte ou soltura de balões, que é crime, pelo telefone 190, com anonimato garantido. A apologia a esse crime coloca vidas em risco, gera incêndios florestais, ameaça aeronaves e destrói o meio ambiente.