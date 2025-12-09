Uma ação conjunta chamada "Operação Bancada" desarticulou uma rede de fabricação, transporte, venda e soltura de balões. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, bloqueou perfis na internet e apreendeu balões, artefatos, dinheiro, veículos, explosivos, munições e aparelhos celulares. Além disso, R$ 490 mil em multas foram aplicados.

A iniciativa, que buscava reprimir a prática ilegal de soltura de balões no estado de São Paulo, desencadeou uma investigação que durou seis meses e identificou 28 suspeitos, responsáveis pelos processos desde a confecção até a soltura e recuperação de balões de grande porte, além de pessoas associadas à prática.

