Uma idosa de 81 anos foi encontrada morta dentro de casa na noite de segunda-feira (8), no bairro São Judas Tadeu, região sudeste de São José dos Campos. A Polícia Civil prendeu uma mulher de 47 anos, que morava com a vítima, apontada como principal suspeita do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender uma chamada que, inicialmente, relatava um possível estupro e a morte de uma moradora no endereço. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Sidineia Viana da Silva Reis visivelmente nervosa, do lado de fora da residência.
Segundo os policiais, a mulher apresentava versões confusas e contraditórias sobre o ocorrido e chegou a comentar sobre a morte da amiga com vizinhos.
Dentro da casa, equipes do Samu constataram a morte de Yoshico Azuma, aposentada de 81 anos. Informações preliminares indicam que a vítima teria sido atingida por diversos golpes de faca na região do pescoço.
Suspeita.
Durante o atendimento, os policiais observaram que Sidineia tinha machucados recentes, corte profundo em um dedo, hematoma no pescoço e dores na mão esquerda. Ao ser questionada, ela disse não recordar como se feriu, afirmando ter ingerido álcool. Ela não mencionou legítima defesa nem assumiu envolvimento no caso.
A investigada afirmou que vivia com Yoshico havia cerca de três anos, em convivência de amizade. A mulher também disse que o companheiro esteve no local, mas essa versão foi desmentida por ele.
Vizinhos informaram não ter ouvido gritos ou discussões durante a noite. Não há câmeras de monitoramento na área.
Com base nas contradições, ferimentos compatíveis com luta corporal e manchas de sangue pelo corpo da suspeita, o delegado responsável decidiu pelo flagrante por homicídio. O crime é considerado inafiançável.
A perícia esteve no local e dois celulares, da vítima e da indiciada, foram apreendidos para análise. O instrumento utilizado no crime não foi encontrado.
Exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal) para identificar a causa da morte e realizar coleta de material sob as unhas da vítima, além de laudos sobre as lesões da suspeita. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.