Uma idosa de 81 anos foi encontrada morta dentro de casa na noite de segunda-feira (8), no bairro São Judas Tadeu, região sudeste de São José dos Campos. A Polícia Civil prendeu uma mulher de 47 anos, que morava com a vítima, apontada como principal suspeita do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender uma chamada que, inicialmente, relatava um possível estupro e a morte de uma moradora no endereço. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Sidineia Viana da Silva Reis visivelmente nervosa, do lado de fora da residência.