Uma motocicleta roubada foi recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em uma região de mata. A localização aconteceu na última sexta-feira (5), após uma denúncia anônima indicando o local.

A equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) encontrou o veículo abandonado em uma área de vegetação densa e árvores, na estrada Antônio de Angelis, na região do bairro Chácaras Cataguá.

