Após denúncia, GCM recupera moto roubada em Taubaté

Taubaté
Divulgação
Motocicleta roubada foi localizada em área de mata
Motocicleta roubada foi localizada em área de mata

Uma motocicleta roubada foi recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté em uma região de mata. A localização aconteceu na última sexta-feira (5), após uma denúncia anônima indicando o local. 

A equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) encontrou o veículo abandonado em uma área de vegetação densa e árvores, na estrada Antônio de Angelis, na região do bairro Chácaras Cataguá.

Em consulta ao sistema, constatou-se que se tratava de uma moto roubada durante a madrugada de 27 de novembro de 2025. O proprietário reconheceu o veículo e pode reavê-lo após procedimentos legais.

Ninguém foi preso.

