Uma operação de combate à violência doméstica tem “Dia D” e cumpre cerca de 50 mandados de prisão no Vale do Paraíba. A Operação Hera SPporTODAS II teve início na manhã desta terça-feira (9), com coordenação do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1), em São José dos Campos, e se encerra oficialmente na quarta (10), às 12h, com a apresentação dos resultados obtidos ao longo de todo o mês.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Hera SPporTODAS II no Vale do Paraíba é reforçar o enfrentamento à violência doméstica e aos crimes praticados contra mulheres em todos os 39 municípios atendidos pelo Deinter-1, que abrange o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.