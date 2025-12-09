Uma operação de combate à violência doméstica tem “Dia D” e cumpre cerca de 50 mandados de prisão no Vale do Paraíba. A Operação Hera SPporTODAS II teve início na manhã desta terça-feira (9), com coordenação do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1), em São José dos Campos, e se encerra oficialmente na quarta (10), às 12h, com a apresentação dos resultados obtidos ao longo de todo o mês.
De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Hera SPporTODAS II no Vale do Paraíba é reforçar o enfrentamento à violência doméstica e aos crimes praticados contra mulheres em todos os 39 municípios atendidos pelo Deinter-1, que abrange o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
Nesta terça (9), cada Delegacia Seccional da região deflagra o seu Dia D de combate à violência doméstica, com foco no cumprimento de mandados de prisão em aberto contra agressores e no reforço à rede de proteção às vítimas.
No Vale do Paraíba e Litoral Norte, as equipes especializadas e unidades territoriais sairão em comboio da frente do Deinter-1, em São José dos Campos, às 5h da manhã, para uma força-tarefa distribuída entre cidades como Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela.
Até o momento, cinco pessoas foram presas, sendo uma mulher. Todas as prisões são na seccional de São José dos Campos.
A Operação Hera SPporTODAS II no Vale do Paraíba integra a estratégia da Polícia Civil de São Paulo de intensificar ações contra a violência de gênero, alinhada ao movimento estadual SP por Todas, que reúne políticas públicas voltadas à proteção, saúde e autonomia financeira das mulheres em todo o estado.
Em operações anteriores da Hera, as Delegacias de Defesa da Mulher e demais unidades especializadas registraram mais de 1,1 mil prisões em flagrante e milhares de medidas protetivas solicitadas em um único mês, evidenciando o potencial da força-tarefa para tirar agressores de circulação e fortalecer a rede de proteção às vítimas.
Na versão Hera SPporTODAS II, o foco no Vale do Paraíba e Litoral Norte é o cumprimento de mandados de prisão já expedidos pela Justiça, sobretudo em processos que envolvem violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, ameaças, lesões corporais e crimes sexuais praticados no contexto da Lei Maria da Penha.
Segundo a própria lógica da operação, os mandados foram mapeados previamente pelas unidades de polícia judiciária – DDMs, delegacias territoriais e setores de investigação – para que a força-tarefa concentre esforços justamente nos casos em que há maior risco de reincidência, descumprimento de decisões judiciais ou ameaça à integridade física e psicológica das vítimas.
Ao longo do mês, a Operação Hera SPporTODAS II no Vale do Paraíba também articula ações educativas, visitas técnicas, integração com Defesas Civis municipais, Secretarias de Assistência Social e políticas locais de acolhimento, como o auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica, que vem sendo implantado em cidades da região.
Casos de violência doméstica no Vale do Paraíba e Litoral Norte vêm sendo registrados com frequência, com episódios que vão desde ameaças e agressões físicas até tentativas de feminicídio.
Durante três dias, a região registrou sequência de 10 casos de violência doméstica em diferentes cidades, além de prisões em flagrante em Jacareí, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e outras cidades.