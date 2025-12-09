Um homem identificado falsamente como “Dr. Marcos Lopes – Infectologista do CTI”, tentou acessar dados clínicos de pacientes do Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior entrando em contato com funcionários. A Prefeitura emitiu alerta informando que se trata de uma tentativa de fraude.

A situação aconteceu na última segunda-feira (8), quando, por telefone, o homem entrou em contato com colaboradores se identificando como médico da unidade e questionando dados sigilosos de prontuário clínico de pacientes. A equipe percebeu a irregularidade e impediu o repasse das informações.

Na sequência, a Prefeitura de Ilhabela emitiu o alerta sobre a tentativa de golpe e o hospital informou que não pede e nem fornece dados de pacientes por telefone, WhatsApp ou qualquer outro meio que não seja oficial.