Um homem identificado falsamente como “Dr. Marcos Lopes – Infectologista do CTI”, tentou acessar dados clínicos de pacientes do Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior entrando em contato com funcionários. A Prefeitura emitiu alerta informando que se trata de uma tentativa de fraude.
A situação aconteceu na última segunda-feira (8), quando, por telefone, o homem entrou em contato com colaboradores se identificando como médico da unidade e questionando dados sigilosos de prontuário clínico de pacientes. A equipe percebeu a irregularidade e impediu o repasse das informações.
Na sequência, a Prefeitura de Ilhabela emitiu o alerta sobre a tentativa de golpe e o hospital informou que não pede e nem fornece dados de pacientes por telefone, WhatsApp ou qualquer outro meio que não seja oficial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Todos os funcionários do hospital estão orientados a negar informações solicitadas dessa forma e a agir considerando os protocolos de segurança, que determinam que dados pessoais, administrativos ou clínicos só podem ser compartilhados mediante autorização da Direção Técnica ou Administrativa.
As comunicações extras, quando necessárias, são realizadas exclusivamente por e-mail institucional. As medidas estão alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), que assegura a privacidade e a proteção dos dados sensíveis dos pacientes.