09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Jovem com drogas presas na cintura levanta suspeita e é preso

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem carregava porções de droga na cintura
Em patrulhamento preventivo pela região da Baleia Verde, em São Sebastião, a Polícia Municipal prendeu S.T.S, de 25 anos por tráfico de drogas e aprendeu com ele, variedade de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada no domingo (7) no  2º Distrito Policial do município, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O jovem foi abordado após ser considerado como suspeito por levar um volume incomum na região da cintura. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir entrando numa área de mata, mas foi alcaçado e por resitir, foi necessária a utilização moderada e de algemas.

Com ele, foram apreendidos:

  • R$ 100
  • 38 embalagens de cocaína
  • 18 pedras de crack
  • 10 comprimidos de ecstasy
  • 13 porções de maconha

Todo o material já estava separado em porções prontas para venda e foi destinado à perícia, com lacres individuais garantindo a cadeia de custódia.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.

