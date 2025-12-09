Em patrulhamento preventivo pela região da Baleia Verde, em São Sebastião, a Polícia Municipal prendeu S.T.S, de 25 anos por tráfico de drogas e aprendeu com ele, variedade de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada no domingo (7) no 2º Distrito Policial do município, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
O jovem foi abordado após ser considerado como suspeito por levar um volume incomum na região da cintura. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir entrando numa área de mata, mas foi alcaçado e por resitir, foi necessária a utilização moderada e de algemas.
Com ele, foram apreendidos:
- R$ 100
- 38 embalagens de cocaína
- 18 pedras de crack
- 10 comprimidos de ecstasy
- 13 porções de maconha
Todo o material já estava separado em porções prontas para venda e foi destinado à perícia, com lacres individuais garantindo a cadeia de custódia.
O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.