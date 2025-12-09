Uma carreta deu “L” em Pindamonhangaba e causou um longo congestionamento na rodovia Presidente Dutra, de 12 km. Um engavetamento entre veículos pesados deixou um ferido em São José dos Campos. A condição para o motorista no sentido Rio de Janeiro da rodovia exige muita paciência na manhã desta terça-feira (9).

O Centro de Controle Operacional da Concessionária RioSP foi acionado às 6h03 para atendimento a uma colisão entre carretas no km 98 da Rodovia Presidente Dutra.