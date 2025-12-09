09 de dezembro de 2025
RODOVIA

Carreta dá “L” e interdita Dutra no Vale: 12 km de lentidão

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Local do acidente no Vale do Paraíba
Local do acidente no Vale do Paraíba

Uma carreta deu “L” em Pindamonhangaba e causou um longo congestionamento na rodovia Presidente Dutra, de 12 km. Um engavetamento entre veículos pesados deixou um ferido em São José dos Campos. A condição para o motorista no sentido Rio de Janeiro da rodovia exige muita paciência na manhã desta terça-feira (9).

O Centro de Controle Operacional da Concessionária RioSP foi acionado às 6h03 para atendimento a uma colisão entre carretas no km 98 da Rodovia Presidente Dutra.

Na ocorrência, uma das carretas “deu L” na pista, expressão usada para indicar quando o conjunto caminhão + semi-reboque fica dobrado, em formato de “L”, ocupando parte das faixas e exigindo manobras mais complexas para remoção e liberação da via.

Aa concessionária mobilizou equipes de resgate e operação para sinalizar o trecho e orientar motoristas. Em Pindamonhangaba, foi identificada uma vítima leve, que chegou a ser avaliada, mas assinou termo de recusa de atendimento, optando por não ser encaminhada a unidade hospitalar.

Para o atendimento em segurança, a faixa da esquerda (faixa 1) permanece fechada no momento da divulgação dos dados. Por volta das 07h40, o fim da fila do congestionamento chegava a 14 quilômetros, chegando a Taubaté.

Um engavetamento com caminhão, ônibus e carreta na Via Dutra em São José dos Campos deixou uma vítima moderada na madrugada desta terça-feira (9), no km 141+800 da Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a concessionária RioSP, o primeiro acidente foi registrado pelo CCO (Centro de Controle Operacional) às 00h20 desta terça-feira (09), no km 141+800 da Via Dutra, pista sentido São Paulo (sul), em São José dos Campos. A ocorrência foi descrita como um engavetamento com caminhão, ônibus e carreta na Via Dutra em São José dos Campos, exigindo a atuação de equipes de resgate e de operação para atendimento às vítimas e sinalização da rodovia.

Na colisão em sequência, foi identificada uma vítima em estado moderado, que recebeu atendimento no local e foi encaminhada para o Hospital da Vila, em São José dos Campos. Não houve registro de outras vítimas graves ou fatais nesse engavetamento com caminhão, ônibus e carreta na Via Dutra em São José dos Campos.

Para garantir a segurança no atendimento, a faixa da direita (faixa 2) precisou ser interditada durante o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos. A liberação completa da faixa ocorreu por volta das 4h40. Segundo a RioSP, no momento da atualização das informações não havia registro de congestionamento ou lentidão no trecho, e o fluxo seguia normalizado.

A sequência desta madrugada e manhã, com um engavetamento com caminhão, ônibus e carreta na Via Dutra em São José dos Campos e colisão envolvendo carretas em Pindamonhangaba, ocorre em um contexto de trânsito intenso e histórico recente de acidentes na BR-116, no trecho do Vale do Paraíba.

Nos últimos dias, o Vale 360 News já havia mostrado um engavetamento entre caminhões que interditou totalmente a Via Dutra, no Vale do Paraíba, além de um engavetamento entre 5 veículos que interrompeu o trânsito na Dutra em São José dos Campos.

Também foram destaque um acidente entre caminhões na Dutra em Pindamonhangaba, com bloqueio total de pista e vítima presa às ferragens e a morte de um caminhoneiro durante obra de recapagem na Via Dutra, no Vale do Paraíba.

No último fim de semana, a reportagem também mostrou que o motorista enfrentou uma manhã de domingo de caos na Via Dutra no Vale do Paraíba, com longas filas e múltiplas ocorrências ao longo do trecho.

Os acidentes desta terça-feira reforçam o alerta para quem trafega diariamente pela Via Dutra no Vale do Paraíba – especialmente motoristas de caminhão, ônibus e veículos de passeio que utilizam o corredor entre São José dos Campos, Pindamonhangaba e outras cidades da região.

