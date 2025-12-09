O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o lançamento do Programa Captura, uma ação articulada que busca identificar, localizar e prender criminosos de alta periculosidade. A iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira (8) e deve facilitar o cumprimento de mandados de prisão e enfrentamento à organizações criminosas.

Sob coordenação da Senasp ( Secretaria Nacional de Segurança Pública), o programa disponibiliza uma lista com os 216 foragidos mais procurados do País, indicados por cada estado. A lista, aberta à consulta dos cidadãos, deve estimular denuncias anônimas por meio dos canais 190 e 197.

