09 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Guarda Civil de Caraguatatuba prende suspeito e apreende drogas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Caraguatatuba
Apreensões em Caraguatatuba

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Perequê- Mirim em Caraguatatuba. A ação aconteceu na tarde de domingo (7) e também resultou na apreensão de drogas.

Durante patrulhamento da Guarda Civil, um homem em atitude suspeita arremessou uma sacola pela ponte por onde passava. Os guardas recuperaram a sacola que continha 33 porções de cocaína, quatro porções de crack e uma porção de haxixe.

Em abordagem, o homem confessou que vendia entorpecentes no local.

O caso foi registrado na Delegacia Central, onde o suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas, e todo o material ilícito foi apreendido.

