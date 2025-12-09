Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Perequê- Mirim em Caraguatatuba. A ação aconteceu na tarde de domingo (7) e também resultou na apreensão de drogas.

Durante patrulhamento da Guarda Civil, um homem em atitude suspeita arremessou uma sacola pela ponte por onde passava. Os guardas recuperaram a sacola que continha 33 porções de cocaína, quatro porções de crack e uma porção de haxixe.

