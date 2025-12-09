Com objetivo de promover inclusão social de pessoas com mais de 60 anos. O Governo de São Paulo, lançou na ultima segunda-feira (8), o programa Turismo 60+ para promover oportunidades de viagens a esse público.

Foram contemplados os municípios de Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha.

