OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TURISMO 60+

Idosos ganham programa que promove viagens gratuitas em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Turismo 60+ promove viagens de até quatro dias para grupos de idosos
Com objetivo de promover inclusão social de pessoas com mais de 60 anos. O Governo de São Paulo, lançou na ultima segunda-feira (8), o programa Turismo 60+ para promover oportunidades de viagens a esse público.

Foram contemplados os municípios de Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha.

O programa contempla viagens gratuitas de até quatro dias por destinos estaduais com alimentação, hospedagem, passeios e seguro viagem inclusos. Os participantes também devem ganhar kit de camiseta, viseira e squeeze, além de serem acompanhados com guias especializados nos roteiros. O transporte deverá ser oferecido pelo município ou custeado pelos participantes.

As viagens serão realizadas em grupos de, no mínimo, 30 pessoas.

Para participar, idosos interessados deverão se cadastrar na prefeitura.
As prefeituras e organizações sociais deverão solicitar as viagens ao estado por meio de uma plataforma.

O sistema passa a operar já em Janeiro de 2026.

