O pequeno Hariel Lucas Santos de Melo, de 2 anos, morreu após ser atropelado por um carro desgovernado conduzido por uma adolescente de 15 anos no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no domingo (7).
O dono do veículo, de 28 anos, estava no banco do passageiro e acompanhava a jovem. Ele disse que "era homem" e iria "segurar o B.O", e acabou espancado por moradores.
Na esperança de que a Justiça tomará as devidas providências e com o coração enlutado, a família de Hariel irá se despedir do pequeno nesta terça-feira (9) no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia.
Segundo a Polícia Militar, a jovem conduzia um Volkswagen Gol acompanhada do proprietário do veículo, que estava no banco do passageiro e dava instruções. A mãe da adolescente contou que o homem insistiu diversas vezes para que a garota aprendesse a dirigir, e ambos subiram a rua em uma suposta aula prática. Ela estava no banco traseiro acompanhando a dupla.
De acordo com relatos, ao tentar subir uma ladeira, o carro perdeu força e desceu desgovernado em marcha a ré, atingindo um muro e atropelando duas crianças que estavam no passeio. O menino de 6 anos ainda tentou fugir, mas foi atingido. A criança de 2 anos ficou presa sob o veículo.
Moradores tiraram as vítimas do local, o que pode ter alterado a cena do acidente, segundo a perícia. A equipe do Samu constatou a morte da criança mais nova no local. O menino de 6 anos teve ferimentos na cabeça, foi levado pela família para a UPA São Benedito, recebeu sutura e permanece em observação.
O proprietário do carro confirmou ter sido agredido por populares diante da comoção após o acidente. Ele tinha lesões no joelho e hematomas e foi socorrido ao Hospital Risoleta Neves. A Polícia Militar não conseguiu identificar quem o agrediu. O homem recebeu voz de prisão e será investigado por permitir que a menor dirigisse.
A adolescente foi localizada em uma residência próxima com a mãe e levada à delegacia. O veículo, que estava com o licenciamento em atraso e com vidros laterais quebrados, foi removido ao pátio credenciado. A perícia esteve no local, constatou danos na traseira do carro e ruptura de estruturas construídas no passeio por moradores para mitigar acidentes. O rabecão recolheu o corpo do menino que morreu.
Hariel havia acabado de voltar da igreja com o pai e a irmã de 8 anos quando foi atropelado. O menino ficou na porta de casa “comendo pipoquinha”, quando o veículo desceu a rua de ré e o atingiu.
"Foi questão de segundo. Essa moça (a adolescente) subiu com o carro e já voltou de ré, devastou tudo. Foi muito rápido. Ele era uma criança indefesa, muito alegre, feliz, um sonho interrompido, com muita vida pela frente", disse Johnata.
Tainara Raiane, tia do menino, pede que haja a devida responsabilização pelo atropelamento. “É uma imprudência o que aconteceu com meu sobrinho. Queremos justiça, isso não pode ficar impune. Deixar uma adolescente dirigir é uma irresponsabilidade muito grande”, reforçou Tainara.
Em nota, a Polícia Civil informou que, assim que acionada, a se deslocou a perícia oficial ao local do acidente. A prisão em flagrante do proprietário do carro também foi confirmada. Confira o posicionamento da instituição na íntegra:
"Assim que acionada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou a perícia oficial ao local do acidente ocorrido na noite de ontem (7/12), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, para realizar os trabalhos de praxe. Na ocasião, a vítima, de 6 anos, foi direcionada para atendimento médico. E o corpo da criança, de 2 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette para ser submetido a exames e aguarda retirada pelos familiares.
* Com informações do jornal O Tempo