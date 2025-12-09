O pequeno Hariel Lucas Santos de Melo, de 2 anos, morreu após ser atropelado por um carro desgovernado conduzido por uma adolescente de 15 anos no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no domingo (7).

O dono do veículo, de 28 anos, estava no banco do passageiro e acompanhava a jovem. Ele disse que "era homem" e iria "segurar o B.O", e acabou espancado por moradores.