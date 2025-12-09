A semana começa com atenção redobrada no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A Defesa Civil de São Paulo confirmou que um ciclone extratropical vai intensificar o mau tempo entre terça-feira (9) e quinta (11), trazendo chuva forte, ventos que podem passar dos 90 km/h e risco de tempestades em várias cidades da região.

O alerta vale porque o sistema, que se forma no Sul do país, empurra um grande volume de umidade para o estado. Já nesta terça-feira a chuva deve cair de forma intensa e contínua, especialmente na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte — áreas que recebem os maiores acumulados previstos, em torno de 100 mm em dois dias. Com o solo já encharcado, cresce a chance de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.