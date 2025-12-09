A semana começa com atenção redobrada no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A Defesa Civil de São Paulo confirmou que um ciclone extratropical vai intensificar o mau tempo entre terça-feira (9) e quinta (11), trazendo chuva forte, ventos que podem passar dos 90 km/h e risco de tempestades em várias cidades da região.
O alerta vale porque o sistema, que se forma no Sul do país, empurra um grande volume de umidade para o estado. Já nesta terça-feira a chuva deve cair de forma intensa e contínua, especialmente na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte — áreas que recebem os maiores acumulados previstos, em torno de 100 mm em dois dias. Com o solo já encharcado, cresce a chance de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Na quarta, o foco muda do volume de chuva para o vento. As rajadas serão mais fortes na faixa leste do estado, o que inclui cidades da região, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Ventos acima de 90 km/h podem derrubar árvores, romper cabos de energia e atingir estruturas frágeis.
A partir de quinta, o ciclone começa a se afastar e o risco diminui. Mesmo assim, algumas rajadas isoladas ainda podem atingir o Vale e a Serra. No Litoral Norte, o clima melhora de forma gradual.
Os acumulados previstos pela Defesa Civil colocam a Serra da Mantiqueira no nível “muito alto” de risco devido ao relevo íngreme e ao histórico de deslizamentos, com a atenção das equipes voltadas para a cidade de Campos do Jordão. Já cidades do Vale e do Litoral Norte entram na faixa de risco “alto”, com possibilidade de chuva volumosa e temporais.
Para enfrentar esse período crítico, a Defesa Civil decidiu ativar o gabinete de crise a partir das 8h desta terça. Equipes do Corpo de Bombeiros, Sabesp, DER, concessionárias de energia e outros órgãos vão trabalhar de forma integrada para acelerar respostas a quedas de árvores, interrupções de energia e alagamentos.