A concessionária RioSP iniciou na noite dessa segunda-feira (8) a interdição do Viaduto Bandeirante, no Jardim da Granja, para a operação de lançamento das vigas do novo Viaduto da Embraer, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A previsão de término dos trabalhos é no dia 17 de dezembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A empresa informou que a intervenção é necessária para o avanço das obras de ampliação e modernização da rodovia no trecho urbano da cidade. A nova obra vai substituir os dois viadutos que existem no local. Os equipamentos serão retirados.
Ao todo, 18 vigas serão içadas e posicionadas sobre a rodovia, em duas etapas distintas, sempre no período noturno para minimizar os impactos ao tráfego. As programações e horários podem sofrer ajustes em caso de condições climáticas adversas ou necessidades operacionais.
As intervenções ocorrerão sempre das 20h às 5h, para reduzir os impactos no tráfego. A data foi reprogramada devido a questões operacionais relacionadas a um guindaste de 750 toneladas, equipamento essencial para o içamento das vigas do novo viaduto que substituirá a estrutura atual, responsável pela conexão entre as regiões centro e sudeste de São José dos Campos, sobre a Via Dutra.
Confira como ficará o trânsito durante os trabalhos:
1ª fase: 8 de dezembro a 11 de dezembro
Na primeira etapa, haverá a interdição da via expressa no sentido Rio de Janeiro, desviando o fluxo para a Avenida dos Astronautas.
Por conta desse desvio, o acesso ao viaduto no sentido centro também será interditado.
Para entrar ou sair dos bairros Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto sugere-se que os motoristas utilizem rotas alternativas pela Via Cambuí e Rodovia dos Tamoios.
2ª fase: 12 e 13 de dezembro
Trânsito liberado com ação de pare e siga da Polícia Rodoviária Federal.
3ª fase: 14 de dezembro a 17 de dezembro
Na terceira fase, a interdição ocorrerá no sentido bairro.
Quem vier do centro e precisar acessar os bairros da região deverá utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí ou pelo trevo do DCTA.
A RioSP informou que todas as operações serão acompanhadas por equipes de tráfego e sinalização, garantindo segurança aos motoristas e colaboradores.
Para acompanhar atualizações em tempo real, os clientes podem consultar os canais oficiais da concessionária – site e APP. Também serão veiculadas mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis ao logo da Via Dutra.