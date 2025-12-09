A concessionária RioSP iniciou na noite dessa segunda-feira (8) a interdição do Viaduto Bandeirante, no Jardim da Granja, para a operação de lançamento das vigas do novo Viaduto da Embraer, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A previsão de término dos trabalhos é no dia 17 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa informou que a intervenção é necessária para o avanço das obras de ampliação e modernização da rodovia no trecho urbano da cidade. A nova obra vai substituir os dois viadutos que existem no local. Os equipamentos serão retirados.