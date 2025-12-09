Um homem foi preso e um veículo furtado foi recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (4), quando durante abordagem e verificação dos sinais identificadores, as equipes encontraram indícios de clonagem.
Diante da confirmação das adulterações, constatou-se, via sistema, de que o veículo original havia sido furtado em 26 de novembro de 2025, em Pindamonhangaba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O condutor afirmou ter comprado o carro pela internet, pagando um sinal de R$ 23 mil e o restante em parcelas mensais.
O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e vai responder por crime de adulteração de sinais verificadores de veículo automotor. O automóvel foi apreendido.