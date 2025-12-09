Um homem foi preso e um veículo furtado foi recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (4), quando durante abordagem e verificação dos sinais identificadores, as equipes encontraram indícios de clonagem.

Diante da confirmação das adulterações, constatou-se, via sistema, de que o veículo original havia sido furtado em 26 de novembro de 2025, em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp