A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio que ocorreu dentro de presídio do Vale do Paraíba. Um preso tentou matar um colega de cela usando um espeto artesanal e pedaços de louça quebrada de um vaso sanitário.

A agressão aconteceu dentro da Penitenciária 1 de Potim, na manhã de sábado (6). A vítima sofreu diversos ferimentos e foi levada para atendimento médico na Santa Casa de Aparecida.