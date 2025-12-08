Um motorista morreu e cinco passageiras ficaram feridas após um carro cair de uma ponte e ficar submerso em um córrego no Jardim República, zona sul de São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (8).

O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, na Estrada Nathan Sampaio de Almeida. Segundo a Polícia Civil, o veículo, um Gol com placas de São José, teria perdido o controle na curva, despencado da estrutura e parado dentro da água.