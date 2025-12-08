Um motorista morreu e cinco passageiras ficaram feridas após um carro cair de uma ponte e ficar submerso em um córrego no Jardim República, zona sul de São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (8).
O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, na Estrada Nathan Sampaio de Almeida. Segundo a Polícia Civil, o veículo, um Gol com placas de São José, teria perdido o controle na curva, despencado da estrutura e parado dentro da água.
O condutor, identificado como Ernane José Ferreira de Almeida, de 34 anos, não resistiu. O óbito foi confirmado pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local. Perícia apontou que ele apresentava sinais compatíveis com lesão corporal culposa associada a possível embriaguez ao volante, circunstâncias que serão analisadas pelos exames necroscópicos e toxicológicos.
As cinco ocupantes do carro, Tíffany Luiza de Almeida Silva, Érica Bernardo de Alcântara, Rafaely Aparecida Laurentino, Natália Siqueira dos Santos e Ana Paula Barbosa de Lima, foram socorridas com ajuda de populares antes da chegada das equipes de resgate. Uma delas foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí e as demais ao pronto-socorro da Vila Industrial.
Testemunhas relataram à polícia que o grupo havia saído de uma casa de shows conhecida e que todos haviam consumido bebida alcoólica, incluindo o motorista.
A perícia esteve no local, registrou imagens e informou que parte do veículo permanecia submerso, impedindo sua retirada imediata. Os laudos técnicos, depoimentos pendentes e imagens de câmeras devem complementar a investigação.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, com vítima fatal.