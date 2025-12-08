A família de Jonatas Marques Machado, de 33 anos, afirma que ele não morreu em um acidente, mas foi vítima de um assassinato após pedir ao vizinho que diminuísse o volume do som. O relato foi feito em entrevista à TV Vanguarda.

A Polícia Civil confirmou que o morador apontado como autor confessou ter envolvimento no atropelamento e está preso. Com indícios de que o impacto tenha sido proposital, o caso passou a ser tratado como homicídio.