A família de Jonatas Marques Machado, de 33 anos, afirma que ele não morreu em um acidente, mas foi vítima de um assassinato após pedir ao vizinho que diminuísse o volume do som. O relato foi feito em entrevista à TV Vanguarda.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Civil confirmou que o morador apontado como autor confessou ter envolvimento no atropelamento e está preso. Com indícios de que o impacto tenha sido proposital, o caso passou a ser tratado como homicídio.
A frase dita por uma prima de Jonatas resume a indignação da família. “Foi pedir respeito e acabou em uma tragédia dessa”, desabafou Sandra Maria.
Jonatas era casado, trabalhava como mecânico de empilhadeira e, segundo familiares, convivia há algum tempo com conflitos com o vizinho por causa de som alto. Eles alegam ainda que ele foi atingido pelas costas, sem chance de reação.
O suspeito, identificado como Rubens dos Santos, de 44 anos, passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (8). A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, e ele seguirá detido enquanto a investigação avança.