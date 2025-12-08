Os cães responsáveis pelo ataque que matou um vendedor ambulante em São José dos Campos foram recolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) na tarde desta segunda-feira (8), segundo a TV Vanguarda. Nove dos dez animais foram apreendidos, e um ainda segue sendo procurado pelas equipes.

A tutora dos cães, Fabrina Feijó, disse à emissora que tentou impedir a tragédia. Ela relatou que conheceu a vítima, Júlio César de Souza Oliveira, de 39 anos, naquela noite e que ambos estavam chegando juntos à residência no momento do ataque. Segundo a tutora, os cachorros fugiram da casa, o que teria intensificado a violência da situação.