Os cães responsáveis pelo ataque que matou um vendedor ambulante em São José dos Campos foram recolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) na tarde desta segunda-feira (8), segundo a TV Vanguarda. Nove dos dez animais foram apreendidos, e um ainda segue sendo procurado pelas equipes.
A tutora dos cães, Fabrina Feijó, disse à emissora que tentou impedir a tragédia. Ela relatou que conheceu a vítima, Júlio César de Souza Oliveira, de 39 anos, naquela noite e que ambos estavam chegando juntos à residência no momento do ataque. Segundo a tutora, os cachorros fugiram da casa, o que teria intensificado a violência da situação.
Na entrevista, Fabrina contou que o ataque começou logo na entrada do imóvel, após Júlio tentar afastar um dos animais. “Ele deu um chute no preto, que é o pai, é o bravo. Nessa hora os cachorros avançaram nele e eu não conseguia defender. Eu falava ‘anda, anda’, e ele não andava”, relatou.
A tutora disse ainda que está colaborando com as investigações e que se mudou para o imóvel há cerca de duas semanas. Ela afirmou que tentou reagir durante o ataque e chegou a realizar manobras de reanimação na vítima, mas sem sucesso.
“Eu fiz de tudo. Dei com a panela de pressão na cabeça do Max (um dos cachorros) pra ele soltar. Se eu soubesse que isso ia acontecer, jamais traria alguém aqui. Você ver uma pessoa morrer na sua frente e não poder fazer nada…”, desabafou.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.