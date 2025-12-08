08 de dezembro de 2025
PRISÃO

DEIC de Taubaté apreende veículo usado em homicídio e prende dois

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prendeu dois suspeitos e apreendeu um veículo apontado como envolvido no homicídio ocorrido em 2 de dezembro de 2025, no bairro Água Quente, em Taubaté.

A operação foi realizada neste domingo (8), com apoio da Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise (DEIA) da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, incluindo tiros na região da cabeça. As investigações identificaram que o crime foi cometido por indivíduos que atuaram em uma moto e em um carro.

Após monitoramento, equipes localizaram o veículo suspeito nas proximidades da Casa de Custódia. Dentro dele estavam dois homens, que foram conduzidos à delegacia juntamente com o automóvel.

A investigação aponta que os detidos estariam diretamente ligados ao homicídio, motivado por uma disputa do tráfico de drogas na área do Parque Três Marias. Durante a revista ao veículo, policiais encontraram uma carta oriunda do sistema prisional, contendo vulgos de integrantes de facções criminosas e um mapa com indicações de onde localizar indivíduos que seriam as próximas vítimas de homicídio.

Com os elementos reunidos — incluindo o veículo apreendido e o documento com indícios de novos crimes — a Polícia Civil representou pela prisão temporária dos dois suspeitos. O pedido foi analisado e deferido pelo Poder Judiciário, e os mandados foram imediatamente cumpridos pela DEIC.

