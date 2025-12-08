A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prendeu dois suspeitos e apreendeu um veículo apontado como envolvido no homicídio ocorrido em 2 de dezembro de 2025, no bairro Água Quente, em Taubaté.



A operação foi realizada neste domingo (8), com apoio da Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise (DEIA) da Guarda Civil Municipal.

