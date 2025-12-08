08 de dezembro de 2025
MORTE

Homem morre em ocorrência na região sul de São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Homem teria sofrido parada cardíaca
Um homem morreu na madrugada de domingo (7) após uma abordagem realizada por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no bairro Dom Pedro, na região sul de São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, durante a ação o indivíduo caiu ao solo e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes que atuavam na ocorrência iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas, apesar dos esforços, a vítima não resistiu e morreu no local.

A reportagem procurou a Guarda Municipal para esclarecimentos. A corporação informou que não recebeu registro de ocorrência envolvendo os agentes. No entanto, imagens que circulam nas redes sociais mostram profissionais do grupamento atuando durante a abordagem. As imagens foram encaminhadas para a assessoria de imprensa do órgão, que não respondeu.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte.

