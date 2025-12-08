Um homem morreu na madrugada de domingo (7) após uma abordagem realizada por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no bairro Dom Pedro, na região sul de São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, durante a ação o indivíduo caiu ao solo e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes que atuavam na ocorrência iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas, apesar dos esforços, a vítima não resistiu e morreu no local.