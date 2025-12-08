A morte de Janaina Alves, de 30 anos, após tentar salvar o filho e uma adolescente de 13 anos de um afogamento, provocou grande comoção nas redes sociais. A mãe desapareceu no mar na sexta-feira (5) e teve o corpo encontrado dois dias depois pelo Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu em Matinhos, no litoral do Paraná. Janaina, o filho e a adolescente se banhavam no Balneário Riviera, em um trecho sem posto de guarda-vidas, quando foram arrastados por uma correnteza. Segundo testemunhas, ela conseguiu levar o filho até a areia, mas voltou ao mar para ajudar a menina e acabou submergindo.