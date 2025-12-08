A morte de Janaina Alves, de 30 anos, após tentar salvar o filho e uma adolescente de 13 anos de um afogamento, provocou grande comoção nas redes sociais. A mãe desapareceu no mar na sexta-feira (5) e teve o corpo encontrado dois dias depois pelo Corpo de Bombeiros.
O caso ocorreu em Matinhos, no litoral do Paraná. Janaina, o filho e a adolescente se banhavam no Balneário Riviera, em um trecho sem posto de guarda-vidas, quando foram arrastados por uma correnteza. Segundo testemunhas, ela conseguiu levar o filho até a areia, mas voltou ao mar para ajudar a menina e acabou submergindo.
A adolescente foi resgatada por outros banhistas. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas durante dois dias até localizar o corpo da mãe no domingo (7). O afogamento aconteceu no mesmo dia em que a família havia chegado ao litoral.
Janaina morava em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens emocionadas em homenagem ao gesto de coragem da jovem mãe, lembrando sua dedicação ao filho e lamentando a perda repentina.