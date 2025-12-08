Uma professora de 25 anos está internada em estado grave após sofrer queimaduras em 60% do corpo. Ela contou à Polícia Militar que o próprio namorado, de 19 anos, jogou gasolina e ateou fogo durante uma discussão. A vítima foi identificada como Luana Leal Silva Rocha.

O caso ocorreu no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG). Moradores socorreram a jovem e a levaram inicialmente ao posto de saúde local. Depois, ela foi transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações, enquanto aguarda uma vaga em um centro especializado em queimaduras. A referência é Poços de Caldas, mas, caso não haja disponibilidade, a remoção deverá ser feita para Belo Horizonte por transporte aéreo.