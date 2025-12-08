08 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Três dias antes de morrer, Mauri festejou aniversário da esposa

Por Da Redação | Miracatu (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Três dias antes de morrer em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o cantor sertanejo Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, publicou uma homenagem emocionante à esposa, a apresentadora Andrea Fabyanna. Ele celebrava o aniversário dela com uma declaração de amor nas redes sociais.

O acidente ocorreu em Miracatu, no interior de São Paulo, mas a última postagem do artista foi feita quando ele ainda estava em Indaiatuba, onde vivia com a família. No Instagram, Mauri escreveu: “Amor da minha vida, feliz aniversário. Saúde, paz, alegria, felicidades e muito amor. Te amo e não acaba. Que Deus a abençoe ricamente”.

Andrea também compartilhou o momento nas próprias redes, agradecendo pela celebração ao lado dos filhos, amigos e familiares. “Comemorar a vida, a bênção de ter pessoas especiais ao meu lado. Deus, obrigada por tudo, pela vida, família, amigos… toda honra e glória a ti. Meu amor, meus filhos e amigos, obrigada por fazer do meu dia tão especial”, registrou a apresentadora.

