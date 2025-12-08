Três dias antes de morrer em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o cantor sertanejo Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, publicou uma homenagem emocionante à esposa, a apresentadora Andrea Fabyanna. Ele celebrava o aniversário dela com uma declaração de amor nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em Miracatu, no interior de São Paulo, mas a última postagem do artista foi feita quando ele ainda estava em Indaiatuba, onde vivia com a família. No Instagram, Mauri escreveu: “Amor da minha vida, feliz aniversário. Saúde, paz, alegria, felicidades e muito amor. Te amo e não acaba. Que Deus a abençoe ricamente”.