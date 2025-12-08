Um homem de 45 anos foi preso após confessar que perseguiu e matou a ex-namorada, de 31 anos, durante uma crise de ciúmes. A vítima, Magna Fernandes de Souza Teodoro, foi atacada a facadas na sexta-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Morrinhos, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Denis Francisco, passou a vigiar a rotina da ex-companheira porque acreditava que ela estava se relacionando com outra pessoa. Na noite do ataque, ele interceptou Magna e desferiu os golpes.