A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a formação de um ciclone extratropical que deve provocar chuva intensa, rajadas de vento muito fortes e risco de temporais na faixa leste paulista entre terça-feira (9) e quinta-feira (11).
Por causa do período considerado crítico, um gabinete de crise será ativado a partir das 8h desta terça-feira (9) para monitorar e responder a possíveis ocorrências.
O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão na área mais afetada pelo sistema. A região pode registrar rajadas de vento que superam 70 km/h e, em alguns momentos, se aproximam dos 90 km/h. Há risco de quedas de árvores, instabilidade na rede elétrica e destelhamentos, sobretudo em pontos que já sofreram com vendavais em novembro.
A previsão também indica chuva forte e volumosa, com risco de alagamentos pontuais, enxurradas e transbordamento de córregos de menor porte. Em municípios como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava e Jacareí, o acumulado de chuva previsto coloca a região em nível alto de atenção. Na Serra da Mantiqueira, onde áreas como Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal já têm relevo mais suscetível, o risco de deslizamentos é considerado muito elevado.
No Litoral Norte, o relevo de encosta e a proximidade de morros aumentam o risco de queda de barreiras e deslizamentos, podendo afetar rodovias como a Tamoios e a Rio–Santos.
De acordo com a Defesa Civil, cada dia do período crítico apresenta um tipo de risco predominante:
- Terça-feira (9): chuva forte e volumosa em praticamente todo o estado. Os maiores acumulados devem ocorrer no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Grande São Paulo e Litoral Norte. O risco inclui alagamentos, enxurradas e deslizamentos devido ao solo já encharcado.
- Quarta-feira (10): o foco passa a ser o vento. Rajadas muito intensas podem ultrapassar os 90 km/h em alguns pontos da faixa leste paulista. Árvores, galhos e estruturas frágeis podem ser derrubados, além de possível interrupção no fornecimento de energia elétrica.
- Quinta-feira (11): o ciclone começa a se afastar para o oceano, reduzindo o risco de temporais generalizados. No entanto, ventos fortes isolados ainda podem ocorrer em regiões como Campinas, Baixada Santista, Grande São Paulo e Vale do Paraíba.
Cuidados recomendados pela Defesa Civil
A população deve adotar medidas preventivas durante o período de alerta:
- Evitar áreas arborizadas durante rajadas de vento, como praças, parques e calçadas com árvores grandes.
- Recolher e prender objetos soltos em quintais, varandas, sacadas e lajes (móveis, antenas, vasos, caixas d’água sem fixação).
- Redobrar a atenção em encostas e morros com histórico de deslizamentos.
- Manter distância de cabos de energia caídos e acionar a concessionária em caso de risco.
A Defesa Civil reforça que alertas em tempo real podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.