A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a formação de um ciclone extratropical que deve provocar chuva intensa, rajadas de vento muito fortes e risco de temporais na faixa leste paulista entre terça-feira (9) e quinta-feira (11).

Por causa do período considerado crítico, um gabinete de crise será ativado a partir das 8h desta terça-feira (9) para monitorar e responder a possíveis ocorrências.