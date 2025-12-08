A morte de Kerstin Gurtner, de 33 anos, durante uma escalada no cume do Grossglockner, a montanha mais alta da Áustria, passou a ser investigada como homicídio. A mudança de entendimento ocorreu após a promotoria apontar que ela pode ter sido deixada intencionalmente para morrer pelo próprio namorado.

O caso ocorreu nos Alpes austríacos, onde Kerstin foi encontrada sem vida após enfrentar frio extremo e ventos violentos no topo da montanha, que chega a 3.799 metros de altitude. Segundo a investigação, o companheiro dela, Thomas Plamberger, de 39 anos, teria abandonado a mulher “exausta, hipotérmica e desorientada” durante uma escalada noturna em janeiro deste ano. Uma foto divulgada recentemente mostra a última imagem registrada por Kerstin antes de ser deixada no local.