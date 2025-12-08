O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, doou um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões a uma influencer de 29 anos que responde a processo por lavagem de dinheiro. A beneficiada se apresenta nas redes sociais como “sugar baby”, expressão usada para definir jovens que mantêm relações com homens mais velhos em troca de vantagens financeiras.

A transação foi registrada na região da Faria Lima, em São Paulo, onde fica o imóvel. A influencer Karolina Trainotti, que recebeu o apartamento, foi denunciada em 2023 por supostamente lavar dinheiro para Rowles Magalhães, investigado por tráfico internacional de cocaína.