CORRUPÇÃO

'Sugar Baby' ganhou apê de R$ 4 milhões de Daniel Vorcaro

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, doou um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões a uma influencer de 29 anos que responde a processo por lavagem de dinheiro. A beneficiada se apresenta nas redes sociais como “sugar baby”, expressão usada para definir jovens que mantêm relações com homens mais velhos em troca de vantagens financeiras.

A transação foi registrada na região da Faria Lima, em São Paulo, onde fica o imóvel. A influencer Karolina Trainotti, que recebeu o apartamento, foi denunciada em 2023 por supostamente lavar dinheiro para Rowles Magalhães, investigado por tráfico internacional de cocaína.

O caso segue sob análise das autoridades, que apuram a relação entre a doação e os processos criminais envolvendo Karolina.

