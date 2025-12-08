08 de dezembro de 2025
FEMINICÍDIO

Cabo do Exército foi assassinada por hierarquia, diz defesa

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
A família de Maria de Lourdes Freire Matos afirmou, por meio de sua defesa, que a motivação do assassinato da cabo pode estar relacionada à posição hierárquica superior que ela exercia em relação ao soldado Kelvin Barros da Silva, autor confesso do crime. A militar foi morta com extrema violência e teve o corpo carbonizado.

O caso ocorreu no Distrito Federal, onde Maria, que ocupava patente acima da de Kelvin no Exército, foi atraída para o local do crime, esfaqueada e depois incendiada. Em nota divulgada nas redes sociais, o escritório que representa a família declarou que o contexto indica “não aceitação da autoridade feminina” por parte do soldado.

A defesa reforçou que Maria era discreta, dedicada aos estudos e não mantinha qualquer tipo de relacionamento extraconjugal com o agressor, contrariando alegação feita pelo próprio autor durante depoimento. Os advogados afirmam que essa versão é falsa e que o crime teve caráter de violência extrema “dirigida à condição de mulher”.

Após ser preso em flagrante, Kelvin Barros da Silva teve a detenção convertida em preventiva durante audiência no Núcleo de Audiências de Custódia (NAC). Em nota enviada ao Metrópoles, o Exército informou que o militar será excluído das fileiras da Força e responsabilizado pelo ato cometido.

