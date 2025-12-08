A família de Maria de Lourdes Freire Matos afirmou, por meio de sua defesa, que a motivação do assassinato da cabo pode estar relacionada à posição hierárquica superior que ela exercia em relação ao soldado Kelvin Barros da Silva, autor confesso do crime. A militar foi morta com extrema violência e teve o corpo carbonizado.

O caso ocorreu no Distrito Federal, onde Maria, que ocupava patente acima da de Kelvin no Exército, foi atraída para o local do crime, esfaqueada e depois incendiada. Em nota divulgada nas redes sociais, o escritório que representa a família declarou que o contexto indica “não aceitação da autoridade feminina” por parte do soldado.