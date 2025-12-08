08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FEMINICÍDIO

Homem de 74 anos mata a esposa e é preso tentando fugir

Por Da Redação | Marmeleiro (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ilda Alves de Paula
Ilda Alves de Paula

Uma mulher de 68 anos morreu após permanecer 13 dias internada devido às agressões cometidas pelo próprio marido, de 74 anos. A vítima, que havia sido encontrada pela família com graves lesões e dificuldades de locomoção, não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná. De acordo com a polícia, as agressões ocorreram em 24 de novembro. Na manhã seguinte, familiares localizaram Ilda Alves de Paula acamada e bastante debilitada. O suspeito, que havia retomado a convivência com a família apenas duas semanas antes, deixou a residência logo após o crime.

A Polícia Militar descobriu que ele tentava fugir para Santa Catarina em um ônibus e acionou a equipe de Pato Branco, que efetuou a prisão. O homem confessou ter agredido a esposa e está detido preventivamente. Com a morte da vítima, o inquérito deve ser atualizado para feminicídio consumado, cuja pena mínima é de 20 anos de prisão.

