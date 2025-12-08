Uma mulher de 68 anos morreu após permanecer 13 dias internada devido às agressões cometidas pelo próprio marido, de 74 anos. A vítima, que havia sido encontrada pela família com graves lesões e dificuldades de locomoção, não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná. De acordo com a polícia, as agressões ocorreram em 24 de novembro. Na manhã seguinte, familiares localizaram Ilda Alves de Paula acamada e bastante debilitada. O suspeito, que havia retomado a convivência com a família apenas duas semanas antes, deixou a residência logo após o crime.