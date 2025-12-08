Pai e filho foram assassinados a tiros na tarde de sábado (6), após serem chamados para fora de casa. As vítimas, de 17 e 52 anos, chegaram a receber socorro, mas não resistiram aos ferimentos. O suspeito fugiu logo após os disparos.

O crime ocorreu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações preliminares, Felipe Willyan Cardoso, de 17 anos, e Claudecir Costa Lima, de 52, estavam na residência quando um homem chegou em um caminhão, armado com uma espingarda, e chamou os dois para o lado de fora. Em seguida, efetuou os disparos.